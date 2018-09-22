«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за ветра

В Московском регионе из-за шквалистого ветра до 17 метров в секунду объявлен «желтый» уровень погодной опасности на 24 часа с 21:00 субботы 22 сентября, сообщили в Гидрометцентре.

«Степень интенсивности опасных явлений: "желтый" - погода потенциально опасна», - рассказали синоптики.

В Москве и области ожидается переменная облачность без осадков. Температура поднимется максимум до 26 градусов тепла. В воскресенье 23 сентября в регионе начнутся дожди, температура днем и ночью не поднимается выше 14-16 градусов.

Такая же ситуация и в Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Смоленской и Воронежской областях. Следующий, «оранжевый» уровень объявили в Тамбовской, Белгородской и Курской областях в связи с высокой пожароопасностью.

Ранее синоптики обещали, что дождливая погода придет в столичный регион на смену летней жаре 23 сентября.