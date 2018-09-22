В пятиэтажном жилом доме в Тамбовской области обрушились пять балконов
Фотографии и видео с места ЧП опубликовали в Сети очевидцы произошедшего.
Фото: Красносвободное, ВКонтакте
Видео: Мой Тамбов, ВКонтакте
В жилой пятиэтажке в селе Красносвободное под Тамбововм обрушились пять балконов. ЧП произошло утром 22 сентября. Кадры с места ЧП опубликовали в Сети очевидцы.
По предварительным данным, в результате обрушения никто не пострадал. Это подтвердили в региональном управлении МЧС.
Причины случившегося уточняются, но, как пишут пользователи в соцсетях, обрушившиеся балконы были самостроем.