Редкое морское «чудище» с массивными челюстями обнаружили на дне океана: видео

Команде исследователей The Nautilus Team попозировал на камеру необычный морской обитатель. Увидев странный черный шар на дне океана, ученые не сразу поняли, что именно перед ними. При приближении к находке она выглядела еще более необычно: черная субстанция с виду напоминала огромный плавающий рот.

Что за живое существо оказалось перед их взором, ученые поняли не сразу, пока необычный «монстр» не показал себя во всей красе: шар раздулся вширь и раскрыл свою большую челюсть. Только тогда исследователи опознали в нем рыбу-большерота или морского угря, который обладает уникальным умением растворяться в пространстве.

Другое название угря - рыба-пеликан. Увидеть его в естественной среде обитания удается не многим, и он по праву может занять лидирующую позицию в списке самых страшных рыб на планете.

По словам сделавших видеозапись, на ней изображен всего лишь угорь-подросток. Трудно представить, какого же размера рот у взрослых особей, и какую пищу они могут им заглотнуть.