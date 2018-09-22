Соль розового озера: крымский «эликсир молодости» вскоре поедет на материк

Розовое озеро - не обман зрения, картинка без фильтров и цветокоррекции. Крымская экзотика - природные декорации к марсианским хроникам. Летом туристы устраивают за снимками с водоемом настоящую фотоохоту из-за необычного цвета воды. А в связи с необычайно полезным составом, оседающим на дно минерал становится добычей работников солепромысла.

Концентрация соли в цветной воде зашкаливает: не выживают ни рыбы, ни моллюски. Только один единственный микроорганизм приспособился к «несладким условиям», он и придает розовый оттенок, а вместе с тем и массу полезных свойств такой соли. Получить соль элементарно, просто подождать пока вода в озере испарится.

Уникальная соляная пустыня, на километры вокруг - ничего кроме нежно-розовых кристаллов, источника бета-каротина, полезного вещества, которое еще называют «эликсиром молодости».

Технология производства Крымской соли сама по себе уникальна. Предприятие под открытым небом, поэтому не нужны ни ангары, ни хранилища, а выбросы в атмосферу - еще и полезны. Техника специально для солевых приисков - комбайн довоенной постройки, таких больше не выпускают. Раритет, который до сих пор в строю, заменяет целый завод. «Экскурсии» по экологически чистой промышленности медики рекомендуют больным астмой и бронхитом.

Розовым кристаллам применение найдется не только на кухне - приправа, косметическое средство, и даже лекарство. В нем целый спектр полезных свойств, некоторые до конца еще не изучены. Производство, которое при украинской власти находилось на грани банкротства, спас Крымский мост. Совсем скоро ценный груз по железной дороге большими партиями поедет на материк.