Киев признал риск потери еще одного украинского региона

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что существует риск отделения Закарпатской области и других регионов, где проживают национальные меньшинства, от государства.

Как рассказал министр в эфире радио «Новое время», в Закарпатье есть риск отделения от Украины, поскольку этот регион очень рискованный с точки зрения «гибридных методов». При это он отметил, что такие риски существуют и в других регионах с нацменьшинствами - на Украине есть румынская и болгарская общины.

«Мы должны это учесть, иначе создадим ситуацию, которая будет стоить многого», - сказал он в пятницу, отвечая на вопрос, может ли Закарпатье повторить судьбу Донбасса.

Климкин подчеркнул, что, если Киев не будет ничего предпринимать, то может дорого за это заплатить в будущем. По его словам, проблемы в регионах не решить «только деньгами».

Ранее глава МИД Украины в видеообращении заявил, что Киев вышлет венгерского консула из страны после опубликованного в Сети ролика с выдачей жителям закарпатского города Берегово венгерских паспортов. По его словам, украинское законодательство запрещает иметь двойное гражданство.

После чего глава МИД Венгрии Петер Сийярто потребовал перестать запугивать венгров, поскольку двойное гражданство - нормальная практика для Европы. А поведение Киева только доказывает, что Украина недостаточно серьезно относится к евроинтеграции.