ИГИЛ* взяло на себя ответственность за теракт на параде в Иране

Ответственность за теракт на военном параде в Иране, произошедший утром 22 сентября в городе Ахваз на юго-западе страны, взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ*. Об этом сообщает агентство Reuters.

Жертвами теракта, напомним, по последним данным стали 24 человека, среди которые есть как военнослужащие, так и гражданские лица, в том числе один ребенок. Более 50 человек получили ранения.

События разворачивались следующим образом: боевики открыли стрельбу по участникам и зрителям парада, которая, если верить очевидцам, длилась около десяти минут. Причем изначально люди не поняли, что происходят на самом деле, подумав, что происходящее - часть военного шоу.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что подготовкой и спонсированием террористов занимались инструкторы из США.

Свои соболезнования в связи с произошедшим выразил президент России Владимир Путин. Глава государства назвал случившееся кровавым преступлением и выразил надежду, что все причастные к нему понесут заслуженное наказание.

*деятельность террористической группировки ИГИЛ запрещена в РФ по решению суда.