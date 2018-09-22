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Лукашенко назвал переговоры с Путиным «тяжелыми»

Валентина Пескова
15:06 22.09.2018
Президент Белоруссии поделился своими впечатлениями от встречи с лидером РФ, которая состоялась 21 сентября в Сочи.
Фото: Kremlin Pool Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня на совещании в Минске рассказал о том, как прошла накануне в Сочи его встреча с лидером России Владимиром Путиным. По словам Лукашенко, большая часть переговоров с президентом РФ проходила между ними наедине, а в целом они длились более шести часов.

«Если откровенно, то это были даже не сложные, а тяжелые переговоры. Но результативные», - цитирует Лукашенко белорусское агентство Белта.

Одним из результатов, которого достигли в ходе встречи президенты двух государств, стало полное понимание по вопросам взаимных поставок сельхозпродукции. В течение недели для этого должен быть выработан соответствующий план. Обсудили во время встречи и взаимодействие стран в двустороннем формате, продление срока кредита на строительство БелАЭС и снижение процентной ставки, поставки нефти и нефтепродуктов. Затронули тему пересечения белорусско-российской границы гражданами третьих стран. В закрытом режиме обсуждались военно-политические вопросы.

Как заявил перед встречей с Лукашенко Владимир Путин, в прошлое время между странами возникало много споров в области сельского хозяйства, а также по энергетическим вопросам. В связи с этим России и Белоруссии нужно было расставить некоторые точки над «i».

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