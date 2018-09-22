Движение по Крымскому мосту для большегрузов откроют в конце сентября

Движение по Крымскому мосту для большегрузного транспорта откроется в конце сентября, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Об этом пишет ТАСС.

«Ожидаем в конце сентября запуска грузового движения», - отметил он.

По его словам, в настоящее время движутся к завершению работы по оборудованию перехода в Крым необходимыми элементами безопасности. После того, как их выполнят, по мосту начнет ездить грузовой транспорт. До этого момента поставки на полуостров ведутся через паромную переправу, что дороже и времени отнимает больше. Ранее движение для грузовиков планировалось открыть с 1 октября.

Напомним, автодорожная часть Крымского моста была открыла президентом России Владимиром Путиным 15 мая. Открытие железнодорожной части моста запланировано на 2019 год.