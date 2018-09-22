Россия отказалась участвовать в американском лунном проекте

Российская Федерация может предложить своей проект орбитальной станции вокруг луны. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время встречи со специалистами отрасли в РКК «Энергия».

Рогозин отметил, что лунная станция по российскому проекту вполне может быть международной, причем может строиться как в сотрудничестве с NASA, так и со странами блока БРИКС. Этот вопрос будет решен в процессе переговоров.

«Какой она (станция) будет, российской или международной, решат переговоры… Это определится в ближайшее время. Луна - неотъемлемая ступенька движения наверх», - цитирует Дмитрия Рогозина ТАСС.

Глава Роскосмоса подчеркнул, что Россия не может позволить себе фигурировать в качестве игрока второго плана в проекте создания лунной станции.

Кроме того, появилась информация, что Россия может покинуть проект международной окололунной станции, о планах создания которой стало известно в 2016 году. Тогда сообщалось, что РКК «Энергия» совместно с Boeing ведут совместную работу над созданием необходимой для такого проекта инфраструктуры. Тогда проект именовался Deep Space Gateway.