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Число жертв теракта на параде в Иране достигло 24 человек

Андрей Аркадьев
14:21 22.09.2018
Более 53 человек пострадали, среди них есть женщины и дети.
Видео: BarzanSadiq, Twitter

Жертвами террористического акта в городе Ахваз на юго-западе Ирана стали 24 человека, еще 53 получили ранения, все они госпитализированы.

Среди убитых были военные Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), женщина, малолетний ребенок, а также один журналист, сообщает Press TV. Ранее говорилось о десяти погибших и более 20 пострадавших. Среди раненных есть женщины и дети.

В субботу 22 сентября утром вооруженные боевики открыли огонь по участникам и зрителям военного парада. Стрельба продолжалась около десяти минут.

По предварительным данным, нападавших было четверо, двое из уничтожены, еще двух удалось задержать.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что подготовкой и спонсированием террористов занимались инструкторы из Соединенных Штатов.

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