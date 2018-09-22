Легковушка против катка: смертельное ДТП в Тамбове попало на видео

В Тамбове на пересечении улиц Мичуринская и Пролетарская произошло серьезное ДТП с жертвами. Легковой автомобиль столкнулся с дорожным катком. Трагический инцидент попал на видео.

Судя по записи с камер видеонаблюдения, размещенной в социальных сетях, в момент столкновения каток ровнял асфальт. Легковой автомобиль Lada Priora влетел в него на огромной скорости. От удара о каток переднюю часть машины буквально смяло.

По данным местного издания ProTambov.ru, в результате ДТП погибли четыре человека - водитель и трое пассажиров легковой машины. В ней был и пятый пассажир, несовершеннолетний молодой человек, ему удалось выжить. В данный момент за его жизнь борются врачи.

По данным ГИБДД области, ДТП случилось на полностью освещенном участке автодороги. Он был снабжен специальными знаками о проведении ремонтных работ. Рядом также находились дорожные рабочие, которые не пострадали лишь по счастливой случайности.