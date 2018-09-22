Раскрыта тайна одной из самых известных оптических иллюзий

Группа ученых из Университета Флиндерса и Университета Южной Австралии объяснила, почему люди видят разные образы на картине «Моя жена и моя теща».

Особенность картины в том, что в ней сочетаются два образа. Одни люди видят на изображении отвернувшуюся молодую девушку, другие - профиль старухи со сгорбленным носом.

Специалисты опросили 666 человек из 22 стран. Люди моложе 30 лет видели обычно девушку, а стальные - пожилую женщину. Чем моложе участник эксперимента, тем меньше лет он давал девушке, сообщает Scientific Reports.

Впервые картина «Моя жена и моя теща» появилась на немецкой открытке в 1888 году. В настоящее время ее публикуют в учебниках для наглядной демонстрации оптической иллюзии.