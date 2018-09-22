Путин выразил соболезнования близким жертв теракта на параде в Иране

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования в связи с террористическим актом, который произошел в иранском Ахвазе утром 22-го сентября. Российский лидер обратился к президенту Ирана Хасану Рухани и попросил передать слова сочувствия родным и близким погибших.

«Возмущены этим кровавым преступлением. Рассчитываем, что все причастные к нему понесут заслуженное наказание. Произошедшее в очередной раз напоминает о необходимости бескомпромиссной борьбы с терроризмом во всех его проявлениях», - говорится в тексте телеграммы, отправленной российским президентом иранскому коллеге.

Кроме того, Владимир Путин отметил готовность к наращиванию взаимодействия между Россией и Ираном в вопросах противодействия терроризму. Президент подчеркнул, что борьба с этим злом должна вестись без малейших компромиссов.

Террористический акт произошел в иранском Ахвазе во время торжественного военного парада, на котором присутствовало множество гражданских лиц, в том числе семей с детьми. Неустановленные боевики открыли огонь по людям. По последним данным, погибло более двадцати человек.