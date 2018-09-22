Юрий Николаев: теперь профессия «солдат России» приобретает совершенно другое звучание

По инициативе главы Минобороны РФ Сергея Шойгу в подмосковном парке «Патриот» в скором времени должен появиться Главный храм Вооруженных Сил РФ. Его строительство будет вестись на пожертвования.

Идею появления такого храма поддержали многие известные личности, среди которых - телеведущий Юрий Николаев.

«Я родился в семье военных, у меня папа военный - полковник, мама военная - капитан. И мама, и папа прошли войну, поэтому для меня и форма, и погоны, и ордена, и медали - они с детства были как большой праздник. Мы отмечали и 23 февраля, и конечно, День Победы. Малышом я смотрел тогда на их счастливые, светлые лица, и эти праздники у меня навсегда, на всю жизнь.

И то, что сейчас мы с гордостью смотрим на нашу армию, мы понимаем, что теперь профессия "солдат России" - она приобретает совершенно другое звучание. И мы произносим это с великой гордостью за страну, нашу армию и то, что происходит. Ведь мы гордимся каждым нашим солдатом, каждым офицером, и нашими предками.

То, что сейчас создается храм патриота - это великолепно, это объединяет всех нас, вне зависимости (от того) служим или служили, или и не служим в армии. Объединяет всех нас и армия, и гордость за страну, и, конечно, религия. Это три столпа, по-моему, которыми мы должны гордиться и сохранять. И то, что сегодня эти традиции возвращаются и укрепляются - это дань всем нашим предкам, которые отдавали жизнь за нас, за Россию.

На Руси издревле храмы строились на деньги прихожан, ну то есть на общественные деньги, можно так их назвать. Поэтому я призываю всех, кто хочет видеть нашу армию сильной, красивой, с горящим сердцем и верой внутри каждого помочь в строительстве этого храма. Кто чем может. Я, например, помогу. И сделаю это с удовольствием, с открытым сердцем», - сказал он.