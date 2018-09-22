В Севастополе открыли выставку захваченного у боевиков в Сирии оружия

В Севастополе сейчас впервые можно увидеть трофейное вооружение, захваченное у сирийских боевиков. Экспозицию с ним развернули под открытым небом в самом центре города - на площади Нахимова.

Всего на выставке представлены около 30 предметов, в том числе самодельные минометы, мортиры, противотанковые ружья и гранатометы. Особый интерес представляет ракетный комплекс ТОУ, предназначенный для борьбы с тяжелой бронетехникой.

Среди трофеев много и огнестрельного оружия - пистолеты, пулеметы, винтовки и помповые ружья иностранного производства. Также на выставке можно увидеть элементы личной экипировки членов незаконных формирований - шлемы, бронежилеты и даже портативные радиостанции.

Все эти экспонаты ранее были показаны на международном военно-техническом форуме «Армия-2018» в подмосковном парке «Патриот».