«Самая опасная головоломка»: блогер собрал кубик Рубика в прыжке с самолета

Блогер Евгений Бондаренко собрал кубик Рубика в свободном падении. Молодой человек специализируется на так называемом «спидкубинге» - сборке известной головоломки на скорость.

По словам Бондаренко, он мечтал собрать кубик Рубика в свободном падении уже несколько лет, однако мечта требовала подготовки. Наконец, он счел себя подготовленным и организовал прыжок с самолета, поставив задачу не раскрывать парашют, пока кубик не будет собран. Весь процессе Евгений записал на видео.

«Несколько лет назад, когда я только начал увлекаться головоломками, я поставил себе цель - собрать кубик Рубика в свободном падении», - написал блогер в описании к ролику.

Молодому человеку удалось собрать за 56,89 секунды, после чего он раскрыл парашют и успешно приземлился. Поступок блогера зрители назвали «самым опасным собиранием кубика Рубика на свете».