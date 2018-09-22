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Иран назвал виновных в теракте на военном параде

Вадим Синицын
12:25 22.09.2018
Террористический акт случился в иранском городе Ахваз утром 22 сентября. Несколько вооруженных боевиков открыли стрельбу по людям в ходе торжественной части военного парада.
Видео: BarzanSadiq, Twitter

Глава внешнеполитического ведомства Ирана Мохаммад Джавад Зариф указал на ответственных за теракт, случившийся на военном параде в городе Ахваз. Министр заявил, что за атакой стоят «региональные спонсоры террористов и их американские хозяева».

«Террористы, набираемые, обученные, вооруженные и оплачиваемые иностранными режимами, напали на Ахваз. Дети и журналисты среди жертв. За это несут ответственность региональные спонсоры терроризма и их американские хозяева. Иран будет оперативно и решительно реагировать ради безопасности своих жителей», - написал Зариф на личной странице в Twitter.

Террористический акт случился в иранском городе Ахваз утром 22 сентября. Несколько вооруженных боевиков открыли стрельбу по людям в ходе торжественной части военного парада. На мероприятии присутствовали множество гражданских лиц, в том числе семьи с детьми.

По последним данным, из-за атаки террористов пострадало более двух десятков человек, в том числе дети и журналисты, десять человек погибли. Личность боевиков устанавливается. Ранее было опубликовано видео, снятое непосредственным участником событий из центра паникующей толпы.  

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