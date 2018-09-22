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Денис Майданов: наши Вооруженные Силы давно уже достойны Главного храма

Вадим Иванов
18:00 22.09.2018
Храмовый комплекс будет возведен на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот». Его украсят иконы святых покровителей российских воинов.

На территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» в Московской области появится Главный храм Вооруженных Сил РФ. Идея его строительства принадлежит главе Минобороны РФ Сергею Шойгу.

Храм будут возводить на народные пожертвования. Эту идею поддержали многие знаменитости, среди которых - певец и композитор Денис Майданов.

«В подмосковном парке "Патриот" по инициативе министра обороны России Сергея Кужугетовича Шойгу начинается строительство Главного храма российских Вооруженных Сил. Этот храм станет настоящим олицетворением исторического единства нашего народа, армии и церкви.

Это место будет постоянно открывать свои двери, будет постоянно принимать людей со всей страны, простых граждан, православных священников, военнослужащих, членов их семей.

Во все времена создание храмов было делом народным. Всенародным, я бы сказал. И дело - благое, в котором хочется, и обязательно я лично приму участие. И призываю всех, кто может, принять в этом также посильное и деятельное участие. Ведь важна не сумма пожертвований, а важно само участие. И наши Вооруженные Силы давно уже достойны Главного храма.

Один мой дед погиб в первый день Войны, другой дед дошел до Берлина. К сожалению, ни один из них не дожил до этих дней, но думаю, что каждый из них радовался бы такому замечательному делу, такому замечательному событию как строительство храма во имя и во славу доблести, самоотверженности и мужества наших российских солдат во все времена во всех войнах, которые Россия выиграла, благодаря которым мы отстояли свое Отечество и живем в счастливой, уверенной и крепкой настоящей стране.

Да будет храм! Удачи всем!», - сказал он.

Для тех, кто хочет пожертвовать на строительство храма, на нашем сайте размещены банковские реквизиты, посмотреть их можно по этой ссылке.

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