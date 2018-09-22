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При теракте в Иране погибли десять человек, в том числе журналист

Андрей Аркадьев
11:43 22.09.2018
Теракт произошел на военном параде в городе Ахваз на юго-западе Ирана.
Видео: BarzanSadiq, Twitter

Как минимум десять человек стали жертвами теракта на военном параде в иранском городе Ахваз на юго-западе страны. Среди погибших был журналист, освещавший мероприятие.

Также известно, что не меньше 21 человека пострадали, среди них есть ребенок. Число жертв атаки вооруженных боевиков может возрасти, поскольку некоторые люди получили тяжелые ранения, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на местные власти.

Правоохранительные органы уже уничтожили двух террористов, двух арестовали, ведутся поиски еще нескольких злоумышленников.

Теракт произошел в субботу утром, 22 сентября. Во время военного парада вооруженные люди открыли огонь. В течение десяти минут террористы расстреливали как военных, участвующих в шествии, так и зрителей.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф уже заявил, что боевики наняты, обучены и вооружены неким иностранным режимом. Ответственность за атаку пока не взяла ни одна из группировок.

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