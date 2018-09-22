Подруга Пугачевой раскрыла тайну худобы певицы

Подруга певицы Аллы Пугачевой Алина Редель рассказала об основных правилах диеты, которая позволяет артистке сохранять хорошую фигуру в своем возрасте. По словам Редель, эти правила выглядят очень просто.

На самом деле певица просто исключила из рациона три категории продуктов и не забывает устраивать регулярные разгрузочные дни. Кроме того, ее молодят дети и сцена, добавила Ревель.

«Алла отказалась от соленого, сладкого и сдобного, поэтому так прекрасно и молодо выглядит. Ну и один раз в неделю у нее разгрузочный день», - цитирует подругу Аллы Пугачевой сайт «Комсомольской правды».

Это заявление Редель сделала в ответ на слова актера Станислава Садальского, который ранее озвучил свои подозрения относительно здоровья певицы. По мнению актера, хорошая фигура Пугачевой может быть связана с диабетом и инсулиновой зависимостью.