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На дне реки под Новгородом нашли затонувший десятки лет назад теплоход

Вадим Иванов
11:30 22.09.2018
Судно, построенное, предположительно в конце XIX - начале ХХ века, лежит на глубине 15 метров.
На дне реки под Новгородом нашли затонувший десятки лет назад теплоход
Фото: Дайвинг и подводная археология Великий Новгород, ВКонтакте

Археологам удалось найти на дне реки Волхов в Новгородской области затонувший десятки лет назад буксирный пароход. Об этом сообщается в паблике дайвинг-центра «Аквалон» в соцсети «ВКонтакте».

Судно, построенное, предположительно в конце XIX - начале ХХ века, лежит на глубине 15 метров. Длина парохода составляет порядка 20 метров, а ширина - 4 метра.

«Стальной корпус имеет цельный вид, деревянные надстройки разрушены», - уточняется в сообщении.

Археологи приводят мнение ветеранов-речников, которые сообщили, что в августе 1941 года в результате бомбежки на реке Волхов затонули три буксирных теплохода - «Усердный», «Кострома» и «Самара». Предположительно, удалось найти один из них.

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