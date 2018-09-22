Президент Вьетнама умер от уникального вида рака крови вирусного происхождения
Врачи уточнили причину смерти президента Вьетнама Чан Дай Куанга. По словам советника центрального управления здравоохранения Фам Зя Кхая, глава государства умер из-за редкого вида рака крови, вызванного редким заболеванием вирусного происхождения.
По словам профессора, заболевание и следующие за ним последствия редки настолько, что в мире еще просто нет статистики на этот случай. В самом Вьетнаме таких случаев до сих пор зарегистрировано не было.
«Это очень редкая разновидность рака крови вирусного происхождения, в мире еще нет статистики по такому виду заболеваний, поэтому и нет никаких специальных лекарственных препаратов против этого вируса», - цитирует ТАСС профессора Фам Зя Кхая.
Глава государства знал о заболевании и пытался его лечить, однако безуспешно. Он консультировался у лучших врачей Вьетнама и несколько раз выезжал в Японию для лечения, однако врачи были бессильные. Двадцать первого сентября Чан Дай Куанг ушел из жизни после комы и резкого ухудшения состояния здоровья.