Теракт онлайн: кадры расстрела людей на параде в Иране попали в прямой эфир

Боевики открыли огонь во время военного парада в иранском городе Ахваз на юго-западе страны. Кадры атаки попали в прямой эфир во время трансляции парада.

На записи не видно нападавших, но слышны выстрелы, после этого толпу охватывает паника, военнослужащие, участвующие в параде, а также зрители разбегаются в разные стороны.

В результате теракта погибло несколько человек, есть пострадавшие. О судьбе нападавших не известно. По сообщениям некоторых очевидцев, боевики расстреливали людей в течение десяти минут.

Ведется расследование. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность.