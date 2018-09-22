Теракт онлайн: кадры расстрела людей на параде в Иране попали в прямой эфир
Не меньше двадцати человек пострадали при теракте в Иране.
Видео: Holly Dagres, Twitter
Боевики открыли огонь во время военного парада в иранском городе Ахваз на юго-западе страны. Кадры атаки попали в прямой эфир во время трансляции парада.
На записи не видно нападавших, но слышны выстрелы, после этого толпу охватывает паника, военнослужащие, участвующие в параде, а также зрители разбегаются в разные стороны.
В результате теракта погибло несколько человек, есть пострадавшие. О судьбе нападавших не известно. По сообщениям некоторых очевидцев, боевики расстреливали людей в течение десяти минут.
Ведется расследование. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность.