Крики, хаос и стрельба: кадры момента теракта на военном параде в Иране

В иранском городе Ахваз во время торжественной части военного парада произошел террористический акт. Неустановленные боевики открыли стрельбу по людям прямо на мероприятии.

В Сети обнародовано видео, снятое очевидцем непосредственно в момент теракта. Автор записи находился в центре толпы - судя по звуку, выстрелы раздавались по разные стороны от него. После того как боевики открыли огонь, участники и зрители парада упали на землю. Людей охватила паника.

По предварительным данным, в ходе атаки пострадало более двадцати человек, несколько убиты, их точное количество уточняется. Организаторы атаки до сих пор не задержаны, ни одна террористическая группировка еще не взяла на себя ответственность за нападение.