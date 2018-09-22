СМИ: боевики десять минут стреляли по людям при теракте в Иране

Боевики продолжали стрельбу около десяти минут во время теракта, случившегося на военном параде в Иране. Об этом заявила журналистка Фариба Пажу.

«Точного количества жертв не сообщалось. Время стрельбы составляло около десяти минут. Боевики еще не арестованы», - написала она в Twitter.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере двадцать человек пострадали во время террористического акта в иранском Ахвазе на военном параде. Несколько боевиков устроили стрельбу по людям.

По предварительным данным, некоторые из террористов были убиты в ходе атаки. Их точное количество не сообщается. На текущий момент ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение.