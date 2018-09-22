CNBC: США будут беззащитны перед подлодками РФ с гиперзвуковым оружием

Оснащенный гиперзвуковыми ракетами и ядерным оружием подводный флот Российской Федерации будет приведен в полную боеготовность уже в 2024 году, и США нечем ему противостоять. К такому выводу пришел американский телеканал CNBC.

По данным канала, эти сведения присутствуют в отчете американской разведки. Согласно отчету, к этому году Россия будет располагать подводным флотом из восьми лодок «Борей», каждая из которых способна нести до двадцати ракет «Булава».

Как отмечается в материале, каждая «Булава» может нести до десяти сверхзвуковых и ядерных блоков. Путем несложных подсчетов выясняется, что каждый «Борей» способен запустить около двухсот ракет, и оборонная система США перед этой угрозой беззащитна.

«Это откровение пришло примерно через полгода после того, как президент России Владимир Путин назвал растущий гиперзвуковый арсенал своей страны непобедимым», - сообщают авторы материала.

Кроме того, авторы напоминают о заявлении командующего стратегическим командованием ВВС США генерала Джона Хайтена. Тот еще в марте заявил, что Штаты не располагают никакими оборонными средствами, которые можно противопоставить гиперзвуковому оружию России.