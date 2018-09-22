Опубликованы кадры с места теракта на военном параде в Иране
Боевики, одетые в военную форму, вели стрельбу по людям во время парада в городе Ахваз на юго-западе Ирана.
Видео: Observer IL, Twitter
Неизвестные открыли стрельбу в городе Ахваз на юго-западе Ирана. Теракт произошел утром в субботу 22 сентября.
Злоумышленники в течение десяти минут вели стрельбу из-за стенда во время проведения военного парада.
Погибли несколько человек, есть пострадавшие. Точное количество убитых не называется, ранения получили не менее 20 человек.
Очевидцы выложили в Сеть кадры с места событий. По словам свидетелей ЧП, нападавшие были одеты в военную форму. Также сообщается, что целью злоумышленников были гражданские лица.
На месте происшествия работают экстренные службы. Кто стоит за террористической атакой, не известно.