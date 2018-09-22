Десятки человек пострадали во время теракта на военном параде в Иране

По меньшей мере 20 человек получили ранения во время теракта, произошедшего утром 22 сентября на военном параде на юге Ирана в городе Ахваз. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на иранское гостелевидение.

Во время парада несколько боевиков открыли стрельбу по людям. Очевидцы опубликовали в Сети видео с места событий.

Сообщается также, что еще несколько человек в результате атаки террористов погибли. Их точное количество не уточняется.

Отвественность за произошедшее пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок.