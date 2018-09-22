Звезда «Дома-2» обвинила певца Серова в изнасиловании и заявила о своем похищении

Одна из бывших участниц проекта «Дом-2» модель Дарья Друзьяк обратилась за помощью к подписчикам. Девушка сняла на телефон видеообращение, в котором сообщила, что ее якобы похитили неизвестные люди и силой удерживают в незнакомом ей месте.

На кадрах видно, что Дарья находится в каком-то темном помещении, она выглядит напуганной, плачет и говорит шепотом. По словам 29-летней девушки, ее хотят отправить в психиатрическую больницу.

«Они постоянно следят за мной, постоянно рядом, даже еду приносят мне. Я еле забрала телефон, чтобы отправить свое местоположение», - сообщила модель.

На последних словах девушки слышны громкие стуки в дверь, она отвечает, что уже выходит, после чего запись обрывается.

Мало кто из подписчиков поверил в историю девушки. Большинство из них считают, что это видео постановочное и Дарья в очередной раз пиарится.

Напомним, Дарья Друзьяк в эфире одного из федеральных каналов обвинила певца Александра Серова в изнасиловании и утверждала, что беременна от него.