В Туле рабочие уложили асфальт вокруг припаркованной машины

В Туле дорожные рабочие положили новый асфальт вокруг машины, припаркованной возле супермаркета по улице Кауля. Фотографию с места событий выложили очевидцы в Сеть.

По всей видимости, рабочие не смогли дождаться хозяина автомобиля, а поскольку во двор уже привезли горячий асфальт, его надо было срочно укладывать, пока он не остыл.

Будет ли закончен ремонт и зальют ли асфальтом пустующий участок, не известно.