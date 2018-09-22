Стас Михайлов отменил концерты в Махачкале и Грозном

Певец Стас Михайлов отменил свои концерты в столицах республик Чечня и Дагестан. Они должны были состояться в конце сентября в рамках гастрольного тура, однако теперь отложены на неизвестный срок.

По словам певца, причина срыва концертов заключается в непрофессионализме местных организаторов. Михайлов уверяет, что они не смогли выполнить свои обязательства.

«В связи с неисполнением местными организаторами своих обязательств мы решили перенести концерты в Махачкале и Грозном на более поздний срок. Мы обязательно приедем и выступим для наших зрителей в Дагестане и Чечне», - цитирует издание StarHit заявление артиста.

Ранее стало известно, что популярный исполнитель Егор Крид отменил концерт в Дагестане из-за угроз. Некие экстремистки настроенные лица через социальные угрожали певцу, призывая его не приезжать в Махачкалу. В результате артист решил не рисковать безопасностью слушателей и отменил поездку. МВД по республике занялось проверкой лиц, посылавших угрозы.