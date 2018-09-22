Во Владивостоке сгорел рыбный рынок, построенный к ВЭФ

В ночь на 22 сентября во Владивостоке на острове Русский сгорел рыбный рынок, построенный к Восточному экономическому форуму.

Огонь распространялся очень быстро из-за сильного ветра и перекинулся на «Улицы Дальнего Востока».

Информация о возгорании поступила в пожарную службу Владивостока в 02:45. Пожарные прибыли на место возгорания уже через семь минут. К моменту приезда огнеборцев пламя охватило 500 квадратных метров территории.

Пожар тушили до самого утра, только к 06:29 удалось полностью его ликвидировать. К тушению огня были привлечены 22 человека и шесть единиц техники. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает МЧС России по Приморью.