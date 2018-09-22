Андрей Филягин подал документы для участия в выборах главы Хакасии

Кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин подал заявку на участие во втором туре выборов губернатора Хакасии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя республиканской избирательной комиссии Александра Чуманина.

Первый тур выборов главы республики проходил 9 сентября. На нем кандидат от КПРФ Валентин Коновалов обошел действующего губернатора-единоросса Виктора Зимина, набрав 44,81% голосов. За кандидата от «Единой России» проголосовали 32,42% избирателей. Андрей Филягин оказался третьим с 11,23% голосов.

Второй тур выборов главы Хакасии должен был состояться в воскресенье 23 сентября. За несколько дней до голосования на региональных телеканалах проходили дебаты кандидатов, однако единоросс покинул первые дебаты, а на вторые не явился. После этого Зимин отказался участвовать в голосовании.

В Центризбиркоме сообщили, что второй тур выборов пройдет 7 октября.