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Актера отправили в настоящий нокаут во время сцены боя

Вадим Синицын
07:30 22.09.2018
Актер Алгыс Николаев, исполняющий главную роль в спектакле «Чучуна», получил травму головы во время репетиции боевой сцены. Коллега артиста перестарался, изображая схватку.
Актера отправили в настоящий нокаут во время сцены боя
Фото: Vladimir Godnik, Globallookpress

Актер Алгыс Николаев, исполняющий главную роль в спектакле «Чучуна», получил травму головы во время репетиции боевой сцены. Артисты перестарались, изображая схватку.

Николаева пришлось экстренно госпитализировать прямо со сцены, как сообщает издание «НВК Саха». Удар по голове был слишком силен, в связи с чем Николаев получил глубокий нокаут.

По словам директора Театра коренных малочисленных народов Севера, сцена его учреждения ранее не использовалась для столь активных боевых сцен. Судя по всему, актеры, не привыкшие к масштабным в боевом плане постановкам, не всегда могут сдержать энтузиазм.

На данный момент исполнителя главной роли уже выписали из больницы, он прошел рентген и обследование, после чего вернулся к работе. Спектакль будет показан зрителям только 10 октября.

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