СМИ: Китай отказался от торговых переговоров с США

Китайские власти после объявления Вашингтоном дополнительных торговых пошлин на товары отказались от новых переговоров с Соединенными Штатами по вопросам торговли.

Пекин отменил запланированный на следующей неделе визит в США вице-премьера Госсовета Китайской Народной Республики Лю Хэ и его делегации, сообщает газета The Wall Street Journal.

Восемнадцатого сентября президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на китайские товары в размере 10%. Решение распространяется на продукцию совокупной стоимостью свыше 200 миллиардов долларов и вступает в силу 24 сентября, а с января 2019 года размер пошлин составит уже 25%.