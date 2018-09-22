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В метро Нью-Йорка обвалился потолок

Вадим Синицын
07:03 22.09.2018
На снятых очевидцами кадрах видны трещины и разрушения на потолке станции.
Видео: SarahisSorry,Twitter

На станции метрополитена Нью-Йорка в районе Бруклин произошло обрушение части потолка. Об этом сообщает телеканал CBS.

Несколько больших кусков потолочного покрытия рухнули на пассажирскую платформу, где стояли люди в ожидании поезда. К счастью, никто из них не пострадал. Посетителей станции эвакуировали на случай, если разрушение продолжится. На снятых очевидцами кадрах видны трещины и разрушения на потолке станции.

Инцидент на несколько часов заблокировал работу станции подземки, поезда в обе стороны проходили ее без остановок. В данный момент на месте работают ремонтники и инженерная группа, им предстоит выяснить причину обрушения.

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