В метро Нью-Йорка обвалился потолок

На станции метрополитена Нью-Йорка в районе Бруклин произошло обрушение части потолка. Об этом сообщает телеканал CBS.

Несколько больших кусков потолочного покрытия рухнули на пассажирскую платформу, где стояли люди в ожидании поезда. К счастью, никто из них не пострадал. Посетителей станции эвакуировали на случай, если разрушение продолжится. На снятых очевидцами кадрах видны трещины и разрушения на потолке станции.

Инцидент на несколько часов заблокировал работу станции подземки, поезда в обе стороны проходили ее без остановок. В данный момент на месте работают ремонтники и инженерная группа, им предстоит выяснить причину обрушения.