В США подсчитали ущерб от разрушительного урагана «Флоренс»

В США подсчитали ущерб, который нанес экономике страны ураган «Флоренс». По данным аналитической компании Moody's Analytics, стихия нанесла урон в размере от 38 до 50 миллиардов долларов.

Как уточняет Wall Street Journal, в подсчетах говорится об общем ущербе. В него входят как разрушения транспорта и недвижимости, так и недополученная экономическая прибыль компаний, вынужденных прекратить или ограничить деятельность из-за урагана.

Страховые компании, по предварительным подсчетам аналитиков, выплатят пострадавшим от 1,7 до 5 миллиардов долларов. Таким образом, «Флоренс» занял седьмую строчку в списке самых разрушительных ураганов в США.

На данный момент мощный ураган уже рассеялся. По последней информации, его жертвами стали 43 человека. Большинство погибших проживали в штате Северная Каролина, на который пришелся основной удар стихии.