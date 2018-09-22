«Вам пригодится»: Huawei раздала покупателям iPhone бесплатные аккумуляторы

Компания Huawei организовала несколько акций в честь старта продаж новых iPhone в Сингапуре. Производители смартфонов из Китая не упустили случая поддеть одного из своих главных конкурентов.

Сотрудники Huawei устроили раздачу бесплатных внешних аккумуляторов для людей, стоящих в очереди за новым гаджетом от Apple. На коробки компания нанесла ироническую надпись, намекающую на слабую батарею iPhone.

«Это пауэрбанк. Он вам понадобится. Подарок от Huawei», - было написано на коробках с аккумуляторами, передает CNet.

В Лондоне представители китайской компании также устроили «благотворительную» акцию, высмеивающую недостатки конкурента. Рядом с очередью фанатов Apple они открыли бесплатный бар на колесах, где подавали соки под слоганом «напитки без каких-либо следов яблок». Также они предлагали людям зарядить телефоны от фирменных зарядных станций.

Новые модели iPhone продают в США, Европе и некоторых странах Азии с 21 сентября, 28 числа официальная продажа стартует и в России. На российских сайтах объявлений уже появилась традиционная услуга «стояния в очереди» за новым смартфоном, причем стоимость мест доходит до 450 000 рублей.