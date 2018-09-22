Климкин рассказал о «тайном» проекте Совбеза ООН по Донбассу

Совет безопасности ООН подготовил проект резолюции об урегулировании конфликта в Донбассе, который состоит из трех пунктов. О подготовленном проекте рассказал «Новому времени» глава МИД Украины Павел Климкин.

Так, план якобы предусматривает присутствие в Донбассе военных, полицейских, а также международной администрации.

При этом министр отметил особую важность двух последних пунктов.

«Полицейские и международная администрация - это мегапринципиальный вопрос», - заявил он.

Климкин также подчеркнул, что миротворческая операция должна идти логично шаг за шагом.

«Должен быть, хотя и последовательный, но процесс захода на всю оккупированную территорию», - добавил глава МИД Украины.

Климкин также заявил, что составленный документ якобы намеренно не публикуется, чтобы Россия не «придумала компромисс», который бы помешал «реальной деоккупации».