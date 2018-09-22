СМИ: в США предлагали отстранить Трампа от власти по недееспособности

Заместитель генерального прокурора и министра юстиции США Род Розенстайн предложил записывать разговоры американского президента Дональда Трампа на диктофон, что укажет на недееспособность главы государства, а также покажет весь хаос, который царит в Белом доме.

С таким заявлением чиновник выступил еще в прошлом году, сообщает The New York Times. Кроме того, по мнению Розенстайна, в соответствии с 25-й поправкой конституции США полномочия президента должны быть переданы вице-президенту страны из-за недееспособности Трампа.

Записи Розенстайн якобы планировал сделать записи после увольнения главы ФБР Джеймса Коми. На тот момент заместитель генпрокурора занимал свою должность лишь две недели. Однако замысел так и не был реализован, пишет издание.