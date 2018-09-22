Аргентина зафиксировала «важный сигнал» при поиске пропавшей подлодки

Министр обороны Аргентины Оскар Агуад сообщил о фиксации «важного сигнала» с глубины океана, который может иметь отношение к пропавшей в 2017 году подводной лодке «Сан-Хуан».

По его словам, сигнал исходит с глубины 280 метров и сейчас к нему спускаются специальные аппараты, управляемые на расстоянии.

Министр также отметил, что все объекты обнаруженные ранее не имели никакого отношения к потерянной подлоке.

«Дай бог, чтобы это была субмарина. Есть контакты», - приводит слова Агуада Infobae.

Напомним, дизель-электрическая подводная лодка «Сан-Хуан» перестала выходить на связь в 15 ноября 2017 года. На ее борту находились 44 человека.

По предварительным данным, на подлодке мог произойти взрыв, в результате чего она пошла ко дну.

В поиске субмарины приняли участие корабли и авиация 18 стран, включая Россию.