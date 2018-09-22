СМИ: Apple тайно встроила функцию слежения в iOS 12
Разработчики корпорации Apple, по данным СМИ, добавили некий «рейтинг доверия» в последнюю версию операционной системы iOS.
Фото: Wang Gang, Globallookpress
Американская компания Apple добавила «рейтинг доверия» в последнем обновлении операционной системы своих гаджетов.
Правка была внесена в политику конфиденциальности. По данным газеты The Independent, рейтинг введен для борьбы с мошенничеством и будет формироваться исходя из звонков и отправленных электронных сообщений владельцев смартфонов.
Как именно будет осуществляться борьба с мошенничеством, не раскрывается. Отмечается, что формулировки измененной политики конфиденциальности крайне расплывчаты. Так, понять их суть фактически невозможно.
Официальных комментариев от «яблочной компании» на публикацию СМИ не последовало.