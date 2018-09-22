СМИ: Apple тайно встроила функцию слежения в iOS 12

Американская компания Apple добавила «рейтинг доверия» в последнем обновлении операционной системы своих гаджетов.

Правка была внесена в политику конфиденциальности. По данным газеты The Independent, рейтинг введен для борьбы с мошенничеством и будет формироваться исходя из звонков и отправленных электронных сообщений владельцев смартфонов.

Как именно будет осуществляться борьба с мошенничеством, не раскрывается. Отмечается, что формулировки измененной политики конфиденциальности крайне расплывчаты. Так, понять их суть фактически невозможно.

Официальных комментариев от «яблочной компании» на публикацию СМИ не последовало.