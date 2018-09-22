Польский телеканал уволил сотрудника за «унизительное» фото Дуды c Трампом

Польский телеканал Belast уволил менеджера по соцсетям Ивана Шило из-за провокационной публикации совместного фото главы Польши Анджея Дуды и американского президента Дональда Трампа в Овальном кабинете.

Кадр был сделан в момент подписания договора о стратегическом сотрудничестве между странами. На фотографии видно, как Трамп сидит в своем кресле за столом, а Дуда стоит рядом, склонившись.

«Слева - президент Польши», - подписал снимок Шило.

На следующий день мужчина был уволен без объяснения причин.

«Без разговоров, просто удалили из рабочих чатов и забрали все права доступа», - рассказал бывший сотрудник телеканала.

Стоит отметить, что из-за фотографии на президента Польши обрушился шквал критики. Его обвинили в том, что он унизил не только себя, но и всю страну.