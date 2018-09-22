Мы не можем быть равнодушными к такому событию – Анастасия Макеева о строительстве храма ВС РФ

Актриса театра и кино Анастасия Макеева поддержала идею строительства Главного храма Вооруженных сил РФ на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» в Подмосковье.

Идея строительства храмового комплекса принадлежит министру обороны России Сергею Шойгу, она получила благословение у главы Русской православной церкви Патриарха Кирилла. Главный военный храм возведут к 2020 году, к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Я хочу сказать от чистого сердца спасибо всем тем, кто причастен к строительству такого прекрасного храма, который объединяет наш народ, который дает нам возможность отдать дань нашим защитникам за это мирное небо над нашей головой. И главное, друзья, что этот храм будет строиться на народные деньги. Поэтому очень хочется, чтобы в вашем сердце проснулась, расширилась доброта и любовь, и не оставила вас равнодушным к этом чудесному и невероятному событию. Хочется отметить, что этот храм является олицетворением единства нашей доблестной армии, народа и церкви. Мы с вами верующий народ, мы православные люди, и мы не можем быть равнодушными к такому событию», - сказала Анастасия Макеева.

Для всех, кто может и хочет поддержать строительство храма, на нашем сайте размещены необходимые для этого реквизиты. Достаточно пройти по этой ссылке.

Храмовый комплекс будет возведен на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот». Его украсят иконы святых покровителей российских воинов, воинские геральдические знаки, а также росписи с батальными сценами из Священного писания и военной истории России. Высота сооружения составит 95 метров, вместимость - до шести тысяч человек.