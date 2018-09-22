Бутину переведут на общий режим содержания в тюрьме США

Администрация тюрьмы в США согласилась перевести арестованную по обвинению в шпионаже россиянку Марию Бутину на общий режим содержания, сообщили в посольстве России.

«Благодаря совместным усилиям МИД России, посольства и адвокатов администрация тюрьмы г. Александрии согласилась перевести Марию на общий режим содержания», - говорится в заявлении посольства на Facebook.

До этого на протяжении 35 дней россиянка находилась в так называемом режиме «административной сегрегации», который ограничивал время ее нахождения вне камеры до двух часов в день, а также запрещал взаимодействие с другими людьми.

«Теперь М.В.Бутиной разрешены прогулки на свежем воздухе, пользование спортзалом, реабилитационные занятия, а также - самое главное - нормальное человеческое общение с другими окружающими ее людьми», - добавили в посольстве.

Отец арестованной в США россиянки Валерий Бутин ранее рассказал «Звезде» об условиях содержания его дочери в американской тюрьме. По словам мужчины, Марии буквально не дают спать и почти не выпускают из камеры.

Напомним, Мария Бутина была задержана в США 15 июля. Власти США подозревают ее в сотрудничестве с российской разведкой и работе иностранным агентом без регистрации. Сама Бутина настаивает на своей невиновности.