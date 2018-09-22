На ралли в Петербурге автомобиль на полном ходу влетел в дерево: видео
В результате серьезного ДТП двое человек были госпитализированы в больницу. Их состояние оценивается как тяжелое.
Видео: ЧППитер, vk.com
Гоночная машина, принимавшая участие в ралли «Санкт-Петербург», попала в серьезную аварию на одном из участков автотрассы. Автомобиль на полном ходу врезался в дерево в Курортном районе города.
В результате столкновения серьезно пострадали члены экипажа. Они были госпитализированы с тяжелыми травмами в местную больницу. Об этом говорится в сообщении автомобильной федерации Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Отмечается, что в результате ошибки гоночный автомобиль сошел с трассы, после чего произошло столкновение.
Состояние обоих находившихся в машине оценивается как тяжелое.