На ралли в Петербурге автомобиль на полном ходу влетел в дерево: видео

Гоночная машина, принимавшая участие в ралли «Санкт-Петербург», попала в серьезную аварию на одном из участков автотрассы. Автомобиль на полном ходу врезался в дерево в Курортном районе города.

В результате столкновения серьезно пострадали члены экипажа. Они были госпитализированы с тяжелыми травмами в местную больницу. Об этом говорится в сообщении автомобильной федерации Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Отмечается, что в результате ошибки гоночный автомобиль сошел с трассы, после чего произошло столкновение.

Состояние обоих находившихся в машине оценивается как тяжелое.