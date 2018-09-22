Захарова объяснила, почему белорусов нельзя назвать «друзьями» или «коллегами»

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что неуместно употреблять слова «коллеги» или «друзья» в отношении белорусских партнеров. Более правильным обращением, по ее мнению, является слово «братья».

Захарова отметила, что у России и Белоруссии тесное и плотное сотрудничество, о котором можно не только говорить в теории, а которое «действительно реализуется на практике».

«Давайте говорить по-настоящему, как оно есть. Слова "коллеги" или "друзья" не отражают сути вопроса», - подчеркнула дипломат в эфире телеканала «Беларусь 1».

Напомним, в пятницу, 21 сентября, в Сочи состоялась встреча глав двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко, на которой президент Белоруссии с уверенностью заявил, что до конца текущего года будут решены все вопросы, которые существуют между двумя странами.