МЧС РФ показало кадры невероятного спасения собаки в Ленинградской области

Бойцы 105 пожарно-спасательной части Гатчинского района спасли собаку, которая застряла в узкой траншее в Ленинградской области. Об этом «Звезде» рассказали в региональном управлении МЧС России.

Инцидент произошел в поселке Вырица. Местная жительница услышала душераздирающий вой животного, после чего позвонила в спасательную службу.

Собака лежала очень глубоко, приблизительно на расстоянии около полутора метров под землей. При этом сама траншея была крайне узкой – около 30 сантиметров.

«Периодически нам поступают заявки на спасение животных, но такого случая в моей практике еще не было», - сообщил один из пожарных Николай Пастухов.

К спасательной операции был привлечен экскаватор.

«Собаку мы накрыли пожарной курткой, чтобы на нее не попала земля, и начали рыть», - рассказал Пастухов о ходе проведения операции.

Специалисты не смогли установить, каким образом животное могло оказаться под землей. Сама яма, по словам очевидцев, была оставлена рабочими после проведения ремонтных работ.