Беспощадная цензура от СБУ: украинский телеканал проверят из-за «пропаганды РФ»

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку местного телеканала NewsOne после ряда неоднозначных высказываний в одной из передач на тему конфликта в Донбассе, а также автокефалии в церкви.

Так, как сообщил член Нацсовета Сергей Костинский, спикеры телепередачи нарушили требования «действующего законодательства: части первой статьи 28 Закона Украины "Об информации" и абзаца четвертого части второй статьи 6 Закона Украины "О телевидении и радиовещании"».

Он добавил, что Национальным Советом было получено письмо от СБУ, в котором упоминается, что в передаче якобы неоднократно звучали элементы российской пропаганды.

Отмечается, что это не первый случай подобных проверок среди украинских СМИ. Ранее телеканал «Відродження ТБ» получил санкцию «предупреждение», нарушив несколько пунктов закона «О телевидении и радиовещании».