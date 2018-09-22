Появилось первое видео с Хоакином Фениксом в роли Джокера

Режиссер полнометражного фильма о Джокере Тодд Филлипс опубликовал превью своей будущей картины в соцсетях. В ролике исполнитель главной роли Хоакин Феникс примеряет на себя образ злодея.

Изначально актер стоит без грима, и лишь через вспышки камеры проступает макияж и безумная улыбка главного противника Бэтмена. Позже эта «маска» полностью сливается с лицом Феникса.

«Джокер» будет первым полнометражным фильмом о знаменитом злодее Готэма. Его действие развернется в 1980-х. Картина никак не будет связана с уже существующими фильмами киновселенной DC.

Премьера киноленты состоится 4 октября 2019 года.